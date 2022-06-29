29 Июня 2022 18:11

Участие простых казахстанцев в IPO - есть уникальное окно возможностей

Как известно, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне во время своего выступления на заседании Совета по управлению Международным финансовым центром «Астана» заявил о том, что простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции национальных компаний и при этом получать свои дивиденды от вложений, отметив, что участие в IPO должно стать доступным абсолютно для всех жителей.

Идея восстановления социальной справедливости, что простые граждане должны пользоваться и получать конкретно осязаемый доход от национального благосостояния, овладевает массами. Президент сказал, что простые граждане должны иметь возможность приобретать акции. Это замечательно.

Народная партия Казахстана считает, что у нас есть уникальные возможности для того, чтобы сделать более справедливую систему, в которой эти акции не приобретаются, а безвозмездно передаются в равную, что главное - не отчуждаемую собственность всех без исключения казахстанцев. То есть, по праву рождения каждый получает справедливую, равную долю в акциях, к примеру, «Самрук-Казына».

Объем недополученных дивидендов очень большой, которые могут составлять ощутимую сумму. Это мы называем «народное акционирование», то есть, безвозмездное. Это сильно отличается от концепции «Народный IPO». То, что предлагает Правительство и АО «Самрук-Казына»: можно покупать акции. Но их купят снова только олигархи и обеспеченные люди, буквально несколько тысяч человек, а миллионы казахстанцев, которые нуждаются, у которых нет сбережений, у которых есть кредиты в итоге останутся. Считаю, что это не есть самое справедливое решение. Мы дальше будем разрабатывать идею, механизмы, пытаться разработать закон и предлагать парламентариям и Правительству для рассмотрения и принятия документа.