Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Участие Казахстана в ЕАЭС: взаимная торговля с партнерами выросла на 33%

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
24 Ноября 2020, 13:15
Участие Казахстана в ЕАЭС: взаимная торговля с партнерами выросла на 33%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Взаимная торговля Казахстана с партнерами по Евразийскому экономическому союзу выросла на 33%. Об этом сообщила вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо сказать по Евразийскому экономическому союзу: на сегодня уже завершено правовое оформление организации, которое позволяет на практике обеспечивать свободу движения товаров, услуг, капитала и трудовых мигрантов. Взаимная торговля Республики Казахстан с партнерами за время функционирования ЕАЭС выросла на 33%», - сказала Жанель Кушукова на брифинге в СЦК.

По ее словам, наблюдается рост физического объема казахстанского экспорта на 4%.

«В структуре казахстанского экспорта в страны ЕАЭС 58% приходится на долю обработанной продукции. За это же время более чем в 2 раза увеличился ассортимент экспортной корзины, которая выходит непосредственно на рынки ЕАЭС», - отметила спикер.

«Доля инвестиций из стран ЕАЭС выросла до 6% от общего объема прямых иностранных инвестиций. Количество предприятий с участием государств-членов ЕАЭС также выросло в 2 раза», - заключила вице-министр.


Экономика   Другие государственные органы   ЕАЭС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме
Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме