Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Участие кандидатов от политических партий в выборах обсудили в Акмолинской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
29 Июня 2021, 18:47
Участие кандидатов от политических партий в выборах обсудили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня Акмолинская областная избирательная комиссия провела встречу с политическими партиями участвующих в выборах акимов поселков, сельских округов и сел, передает МИА «Казинформ».

Основным вопросом обсуждения стало разъяснение механизма процедуры организации подготовки документов кандидатов от политических партий и самовыдвиженцев для участия в выборах.

Председатель областной избирательной комиссии Манарбек Садуов подробно осветил нововведения законодательства о выборах.

«Требования высоки к избираемым акимам: по конституционному закону он должен быть ранее не замечен в коррупционных действиях, иметь высшее образование, быть гражданином РК, возраст должен быть не младше 25 лет, много требований. Еще нововведение - ранее, когда избирали депутатов, даже когда президентов не было графы «Я против всех», то есть те, кто пришел на выборы может прописать графу «Я против», если кандидаты не будут разочарованы и тогда граждане смогут выдвигать самовыдвиженцев. Но тот же гражданин должен быть членом партии, в этом контексте рассчитывается 1% голосов населения. Если 800 человек и 8 человек поддерживает, то у этого кандидата есть шанс быть избранным населением в исполнительным органов власти», - проинформировал Манарбек Садуов.

Далее участники подробно остановились на правовых и организационных основах проведения прямых выборов акимов сел, поселков, сельских округов и городов районного значения.

К слову, в регионе из 239 действующих акимов будут избираться 95 (40%). В их выборах примут участие 100 000 акмолинцев – 19% общей численности избирателей. Жители Аршалынского, Жаркаинского, Ерейментауского, Целиноградского районов будут избирать глав администраций районных центров.


Акмолинская область   Акимат   Выборы   Политические партии   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной