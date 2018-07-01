Участие Данэлии Тулешовой в детском Евровидении под вопросом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для участия в конкурсе «Детское Евровидение 2018» у алматинки Данэлии Тулешовой пока нет своей песни, с которой она могла бы представить Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанские СМИ сообщали, что, Данэлия Тулешова, возможно, представит страну на международном конкурсе. Но, по словам пресс-секретаря молодой певицы Татьяны Синенко, это заявление под вопросом.

«К сожалению, нам предложение не поступало для участия, и у нас нет материала. Как мы можем говорить о конкурсе, если предложения не было, и нет песни. Комментария от Данэлии тоже не будет. Возможно, будем участвовать, это под вопросом. Мы сами только позавчера узнали, что Казахстан в этом году участвует. Для участия нужен хороший материал, так как Евровидение - это масштабный проект. Если появится, то конечно будем участвовать», - прокомментировала Татьяна Синенко.

Она отметила, что также немало времени займет сама подготовка к конкурсу.

В декабре прошлого года Данэлия Тулешова победила в украинском шоу «Голос. Дiти-4».

Казахстан впервые участвует в этом престижном конкурсе благодаря тому, что «Хабар» является ассоциированным членом Европейского Вещательного союза (EBU). Сейчас агентство совместно с министерством информации и коммуникаций РК рассматривает несколько вариантов отбора участника «Детского Евровидения-2018».