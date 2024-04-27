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    14:55, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Учащиеся области Абай высадили саженцы деревьев

    Учащиеся области Абай высадили саженцы деревьев
    Фото: акимат области Абай

    Коллектив и учащиеся образовательных организаций области, родители и ветераны труда приняли участие в посадке саженцев на территории своих школ и города в целом. Коллектив школ №25, №48 также поддержали акцию и вышли на посадку саженцев. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации акимата области Абай, в мероприятии приняли участие около 300 учащихся, 60 родителей и учителя-пенсионеры, ветераны, много лет проработавшие в сфере образования.

    В рамках акции было высажено 100 саженцев ивы, на «Аллее выпускников» появились саженцы ели. В этом году выпускники посадили 30 саженцев пирамидального тополя. В школьных дворах также высадили иву и вишню.

    Учащиеся области Абай высадили саженцы деревьев
    Фото: акимат области Абай

    Кроме того, в Бескарагайском районе 200 студентов колледжа приняли участие в посадке 25 тысяч саженцев деревьев. Совместная работа учащихся и представителей старшего поколения направлена на благоустройство и озеленение территории области.

    Учащиеся области Абай высадили саженцы деревьев
    Фото: акимат области Абай

     

    Теги:
    Таза Қазақстан Регионы Казахстана Регионы Абайская область Экология Общество Благоустройство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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