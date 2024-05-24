Учащиеся из паводковых зон Атырауской области освобождены от экзаменов

В связи с паводковой ситуацией, решением Министерства просвещения от промежуточной и итоговой аттестации освобождены учащиеся 5-11 классов всех школ Махамбетского района, в Жылыойском районе — школ № 5, 8, 19, 6, пострадавших от наводнения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

— По Атырауской области 6 376 учащихся не будут сдавать промежуточную и итоговую аттестацию. В их числе ученики школ № 5, 8, 19, 6 Жылыойского района и 16-и школ Махамбетского района. Их итоговые оценки выводятся на основе оценок за учебный год. Однако, учащиеся 11 классов сдают ЕНТ. Если среди выпускников 9-х классов окажутся желающие продолжить обучение в колледжах, то они будут сдавать вступительные экзамены в колледжах», — сообщила главный специалист Управления образования Атырауской области Дина Стамгали.

В Атырауской области этот учебный год завершают 148 683 учащихся в 204 школах. Из них, 12 700 заканчивают 9-й класс, около 6000 являются выпускниками 11-го класса.