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    15:45, 24 Май 2024 | GMT +6

    Учащиеся из паводковых зон Атырауской области освобождены от экзаменов

    школьники
    Фото: Министерство просвещения РК

    В связи с паводковой ситуацией, решением Министерства просвещения от промежуточной и итоговой аттестации освобождены учащиеся 5-11 классов всех школ Махамбетского района, в Жылыойском районе — школ № 5, 8, 19, 6, пострадавших от наводнения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

     

    — По Атырауской области 6 376 учащихся не будут сдавать промежуточную и итоговую аттестацию. В их числе ученики школ № 5, 8, 19, 6 Жылыойского района и 16-и школ Махамбетского района. Их итоговые оценки выводятся на основе оценок за учебный год. Однако, учащиеся 11 классов сдают ЕНТ. Если среди выпускников 9-х классов окажутся желающие продолжить обучение в колледжах, то они будут сдавать вступительные экзамены в колледжах», — сообщила главный специалист Управления образования Атырауской области Дина Стамгали.

    В Атырауской области этот учебный год завершают 148 683 учащихся в 204 школах. Из них, 12 700 заканчивают 9-й класс, около 6000 являются выпускниками 11-го класса.

    Теги:
    Атырауская область Минпросвещения РК Образование Оперштаб школа
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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