Учащийся колледжа стал добровольным помощником полиции в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департамент полиции Северо-Казахстанской области пригласили 70 учащихся колледжей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, молодых людей знакомили с работой полицейских. Будущие юристы, экономисты, автомеханики и специалисты организации дорожного движения встретились с заместителем начальника департамента Капезом Даулетбаевым.

Он рассказал студентам о требованиях к поступлению на службу. На офицерские должности необходимо наличие высшего образования. К.Даулетбаев отметил, что все сержантские должности патрульной полиции - 227 человек - перевели в офицерский состав.

«Учащийся колледжа при СКУ Вячеслав Плотников сказал, что хочет работать в полиции. После прохождения практики в городском управлении полиции он стал добровольным помощником полиции. Сейчас в рамках ОПМ «Участок» он вместе с участковыми ходит по квартирам и изучает оперативную обстановку», - рассказали в пресс-службе.

Учащимся колледжа показали Центр оперативного управления и ведомственный музей, рассказали о творческой и спортивной жизни полицейского ведомства.