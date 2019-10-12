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Учащийся колледжа стал добровольным помощником полиции в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департамент полиции Северо-Казахстанской области пригласили 70 учащихся колледжей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, молодых людей знакомили с работой полицейских. Будущие юристы, экономисты, автомеханики и специалисты организации дорожного движения встретились с заместителем начальника департамента Капезом Даулетбаевым.
Он рассказал студентам о требованиях к поступлению на службу. На офицерские должности необходимо наличие высшего образования. К.Даулетбаев отметил, что все сержантские должности патрульной полиции - 227 человек - перевели в офицерский состав.
«Учащийся колледжа при СКУ Вячеслав Плотников сказал, что хочет работать в полиции. После прохождения практики в городском управлении полиции он стал добровольным помощником полиции. Сейчас в рамках ОПМ «Участок» он вместе с участковыми ходит по квартирам и изучает оперативную обстановку», - рассказали в пресс-службе.
Учащимся колледжа показали Центр оперативного управления и ведомственный музей, рассказали о творческой и спортивной жизни полицейского ведомства.
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