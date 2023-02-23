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Учащихся школы с протекающим потолком переводят в другие учебные заведения в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
23 Февраля 2023, 19:11
Учащихся школы с протекающим потолком переводят в другие учебные заведения в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Учащихся городской школы-гимназии №30 для одаренных детей с обучением на трех языках, где протекает потолок, переводят в школу-лицей №20 и общеобразовательную школу №8, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городском отделе образования прошло совещание, на котором разговор шел о школе -гимназии №30, где течь с потолка делает нахождение в здании учеников и персонала небезопасным. В результате принято решение о переводе учащихся 1-4 классов с казахским и русским языками обучения в школу-гимназию №20. Учеников 5-11 классов (с русским языком обучения) - в общеобразовательную школу №8. Куда распределят школьников с казахским языком обучения, пока неизвестно. Завтра через классных руководителей проинформируем родителей и самих детей», - сообщила директор школы-лицея №30 Айгуль Жаназарова.

На экспертизу состояния школы из бюджета выделен 1 млн 605 тысяч тенге. В учебном заведении обучаются 2075 школьников.

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Как ранее сообщалось, здание школы-гимназии №30 затопило талыми водами после обильного снегопада. Учеников временно перевели на онлайн-обучение.

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Атырауская область   Образование   Происшествия   Видео   школа  
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