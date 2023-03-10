Учащихся с низкой успеваемостью возьмут на учет в казахстанских школах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По информации Комитета по охране прав детей Министерства просвещения, разработаны и утверждены методические рекомендации по ведению внутришкольного учета для организаций среднего образования. Они рекомендованы для детей, требующих повышенного внимания и оказания помощи со стороны организаций образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Внутришкольным учетом будут охвачены обучающиеся с низкой успеваемостью, систематически пропускающие занятия, нарушающие Устав школы и Правила внутреннего распорядка.

Как отметила заместитель председателя комитета Юлия Овечкина, внутришкольный учет поможет своевременно выявлять несовершеннолетних, нуждающихся в особом педагогическом внимании и комплексной поддержки.

«На сегодняшний день всеми школами уже ведется внутришкольный учет. В целях формирования единого подхода к ведению внутришкольного учета нами были разработаны соответствующие методические рекомендации. Теперь, каждому ребенку, состоящему на внутришкольном учете, будет оказана всесторонняя помощь, которая включает в себя организацию дополнительных занятий, раскрытие творческого, спортивного потенциала ребенка, оказание социальнойи психолого-педагогической поддержки. Решение по включению школьников на внутришкольный учет принимается Советом профилактики организации образования», - поделилась Юлия Овечкина.

Отметим, внутришкольный учет не влечет правовых последствий, выходящих за рамки организации образования. Его главное предназначение – оказание ребенку индивидуальной социальной и психолого-педагогической помощи, а также профилактика правонарушений.