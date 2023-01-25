Учащихся первой смены перевели на дистанционное обучение в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Учеников начальных классов первой смены перевели на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

По информации Управления образования Восточно-Казахстанской области 25 января в связи с понижением температуры воздуха занятия первой смены переводятся на дистанционный формат обучения:

- с 0 по 4 классы в Курчумском районе (гимназии им. К. Нургалиева, Акбулакской, Правоусть Калжирской, Казахстанской, Калжирской СШ).

Ранее сообщалось, что 25 января на севере, востоке Казахстана с прохождением атмосферных разделов пройдет снег, с низовой метелью и усилением ветра, на севере, западе, юге ожидается туман.