Учащихся начальных классов в Нур-Султане перевели на дистанционное обучение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Занятия для школьников начальных классов первой смены перевели в дистанционный формат из-за ухудшения погодных условий в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного управления образования.

«22 января в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, погоду Казахстана 22 января будет определять Южный циклон, с которым на большей части республики ожидается снег, в центре и востоке местами сильный снег, на юге, юго-востоке – осадки, местами сильные (дождь, снег). Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, в отдельных районах на востоке, юге и юго-востоке республики очень сильный ветер 30 м/с и более.