Учащихся 0-6 классов второй смены перевели на дистанционное обучение в Астане

5 Декабря 2022, 12:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане из-за мороза учащихся 0-6 классов второй смены перевели на дистанционное обучение, передает МИА «Казинформ».

«В связи с ухудшением погодных условий 5 декабря учащиеся 0-6 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения», - сообщили в управлении образования.

На 12:15 термометр в столице показывает 23 градуса мороза. Во второй половине дня ожидается понижение температуры.