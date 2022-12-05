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Учащихся 0-6 классов второй смены перевели на дистанционное обучение в Астане

5 Декабря 2022, 12:15
Учащихся 0-6 классов второй смены перевели на дистанционное обучение в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане из-за мороза учащихся 0-6 классов второй смены перевели на дистанционное обучение, передает МИА «Казинформ».

«В связи с ухудшением погодных условий 5 декабря учащиеся 0-6 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения», - сообщили в управлении образования.

На 12:15 термометр в столице показывает 23 градуса мороза. Во второй половине дня ожидается понижение температуры.


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