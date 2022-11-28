Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Учащиеся второй смены в Абайской области перешли на онлайн-обучение из-за погоды

28 Ноября 2022, 12:33
Учащиеся второй смены в Абайской области перешли на онлайн-обучение из-за погоды

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба акимата Абайской области сообщила, что 28 ноября 2022 года из-за неблагоприятных погодных условий в Абайской области (– 31 С) занятия для учащихся 1-9 классов во вторую смену переводятся на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ».

Лишь в Урджарском районе учащиеся 5-11 классы продолжают обучение офлайн, а с 1-4 классы перешли на дистанционный формат обучения.


Теги:
Новости по теме
Увязших в снегу водителей спасали в Костанайской области
На формирование стабфонда во вновь созданных областях будет выделено 5 млрд тенге
Осадки и повышение температуры ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня
Читайте также
Увязших в снегу водителей спасали в Костанайской области
На формирование стабфонда во вновь созданных областях будет выделено 5 млрд тенге
Осадки и повышение температуры ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня
Полиция в Павлодаре собирает бездомных в мороз по колодцам и теплотрассам
Более 20 человек спасли сотрудники ДЧС на дорогах Карагандинской области
Занятия в столичных школах для учащихся второй смены не отменяются
Дороги республиканского значения открыты по всем направлениям — КазАвтоЖол
Дорогу из Астаны в Ерейментау открыли для движения
Новости партнеров
Популярное
1 Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию
2 Ермек Сагимбаев назначен председателем КНБ РК
3 В пяти областях Казахстана закрыли дороги из-за сильного мороза
4 Авария на ТЭЦ в Экибастузе: Президент дал ряд поручений Правительству
5 Наталья Годунова назначена председателем Высшей аудиторской палаты

Лента новостей