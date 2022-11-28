Учащиеся второй смены в Абайской области перешли на онлайн-обучение из-за погоды

28 Ноября 2022, 12:33

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба акимата Абайской области сообщила, что 28 ноября 2022 года из-за неблагоприятных погодных условий в Абайской области (– 31 С) занятия для учащихся 1-9 классов во вторую смену переводятся на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ».

Лишь в Урджарском районе учащиеся 5-11 классы продолжают обучение офлайн, а с 1-4 классы перешли на дистанционный формат обучения.