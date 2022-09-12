Учащиеся ряда костанайских сельских школ вынуждены учиться в акиматах и домах культуры

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ряде сельских школ в Костанайской области не завершены капитальные ремонты, в связи с чем дети вынуждены обучаться в местных акиматах, домах культуры и даже в зданиях гостиниц. О том, какие проблемы имеются в сфере образования, сообщили в департаменте по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ведомством в преддверии нового учебного года проведен мониторинг готовности организаций образования к учебному процессу,

На сегодня в Костанайской области имеется 457 общеобразовательных школ, из которых 60 –начальные, 111 –основные, 286 – средние. В течение летнего периода закрыто 20 начальных школ.

«Введено в эксплуатацию новое здание школы в Карабалыкском районе, в котором будут обучаться учащиеся Карабалыкской школы с государственным языком им. М. Сералина. Для проведения капитального ремонта выделены средства для 20 организаций образования, из которых 17 школ, колледж, детский сад, общежитие. Завершены капитальные ремонты мастерской колледжа и 9 школ. В детском саду Узункольского района и 7 школах области строительно-монтажные работы продолжаются»,- сообщила временно исполняющий обязанности руководителя департамента Алена Мальгаева.

Вместе с тем, приостановлен капитальный ремонт общежития «Білім- Инновация лицея», не начаты работы в Жанааульской школе Амангельдинского района.

«На сегодня со срывом сроков завершения работ капитальный ремонт продолжается в Станционной СШ Карабалыкского района, Джангильдинской СШ Мендыкаринского района. Учащиеся школ, где продолжаются строительные работы, располагаются в зданиях местных акиматов, домов культуры, гостиниц, детских садов, кафе»,- отметила А. Мальгаева.

Она добавила, что здания эти по возможности приспособили под организацию учебного процесса. Однако в большинстве случаев отсутствуют условия для организации питания школьников, санитарные узлы снаружи, не везде рабочая система отопления.

Местным исполнительным органам, в связи с этим, рекомендовано усилить контроль над проведением капитальных ремонтов, обеспечив их завершение в ближайшее время.

Вместе с тем, имеется ряд и других проблем. Так, несмотря на то, что все школы региона подключены к Интернету, большая часть школ - это 65% - имеют скорость Интернета в пределах 1-9 мгб/с, что считается недостаточным при цифровизации образования.

«Отсутствуют предметные кабинеты физики, химии и биологии и лабораторное оборудование в 42 школах области, в том числе 35 основных, 7 средних. Нуждаются в оснащении кабинеты технологии в сельских школах, в которых оборудование не отвечает нормам оснащения»,- отметила А. Мальгаева.

Спортивные залы, как оказалось, есть не во всех учебных заведениях. Из 457 школ такие залы есть в 415. Отсутствуют спортивные залы в 44 школах, в том числе в 35 начальных школах, 9 – основных школах.

Итоги мониторинга и список выявленных проблем ведомство направило в местные органы управления образование.





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