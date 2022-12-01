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Учащиеся первой смены в нескольких районах ВКО учатся дистанционно

1 Декабря 2022, 08:38
Учащиеся первой смены в нескольких районах ВКО учатся дистанционно

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ряде районов Восточно-Казахстанской области области сохраняется мороз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Noks.kz.

1 декабря занятия первой смены переведены в дистанционный формат:

в 0-11 классах в районе Алтай, Катон-Карагайском, Шемонаихинском районах;

в 0-9 классах в Риддере, Самарском районе;

в 0-4 классах в Усть-Каменогорске, Глубоковском и Курчумском районах.


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