Учащиеся первой смены в нескольких районах ВКО учатся дистанционно
1 Декабря 2022, 08:38
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ряде районов Восточно-Казахстанской области области сохраняется мороз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Noks.kz.
1 декабря занятия первой смены переведены в дистанционный формат:
в 0-11 классах в районе Алтай, Катон-Карагайском, Шемонаихинском районах;
в 0-9 классах в Риддере, Самарском районе;
в 0-4 классах в Усть-Каменогорске, Глубоковском и Курчумском районах.
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