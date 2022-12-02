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Учащиеся первой смены переведены на дистанционный формат обучения в ряде регионов РК

2 Декабря 2022, 07:42
Учащиеся первой смены переведены на дистанционный формат обучения в ряде регионов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На дистанционный формат обучения переходят учащиеся первой смены в четырех регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Управление образования города Астаны сообщило, что в связи с ухудшением погодных условий 2 декабря учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

Также из-за неблагоприятных погодных условий в Абайской области занятия для учащихся 1-4 классов первой смены города Семея переводятся на дистанционный формат обучения. А в Бородулихинском и Бескарагайском районах уроки пройдут онлайн для учащихся 1-9 классов. Также занятия для учащихся предшколы и с 1 по 4 класс города Курчатова проведены на дистанционный формат. В остальных районах уроки пройдут в штатном режиме, сообщает управление образования Абайской области.

По информации управления образования ВКО 2 декабря 2022 года в связи с понижением температуры воздуха занятия первой смены переводятся на дистанционный формат обучения: с 0 по 4 классы в районе Алтай и Глубоковском районе, а в городе Риддере с 0 по 9 классы.

В Костанайской области в двух районах, Жангельдинском и Амангельдинском, из-за непогоды 0-4 классы переведены на дистанционный формат обучения в первую смену, сообщает управление образования региона.


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