Учащиеся Оперной академии представят два вечера романсов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учащиеся Международной оперной академии ASTANA OPERA 29 и 30 апреля презентуют столичной публике две версии новой концертной программы «Шедевры вокальной камерной музыки». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

Молодые певцы исполнят романсы известных композиторов К.Дебюсси, Ж.Массне, И.Штрауса, Ф.Шуберта, П.Чайковского, Ф.Листа, С.Рахманинова, Ф.Тости и других.

«Уже второй раз подряд начинающие вокалисты радуют поклонников оперной музыки двойным выступлением, и снова оба концерта совершенно не похожи друг на друга. Учащиеся оперной академии всегда очень серьезно готовятся к появлению перед публикой, а репертуар, исполняемых ими произведений, значительно отличается от других музыкальных программ «Астана Опера». Педагоги и учащиеся ориентируются на зрителей, стараясь приятно их удивить прекрасными голосами и эксклюзивным выбором произведений», - сообщили в театре.

Важную роль в подготовке вокалистов играют уроки актерского мастерства. При поддержке ведущей актрисы Государственного академического русского драматического театра им. М.Горького Светланы Фортуны, которая делится с ними секретами профессии и помогает раскрепоститься, слушатели академии раскрывают все свои таланты.

«Любая сценическая профессия требует артистизма, чтобы произвести на публику неизгладимое впечатление, – отметила педагог. – Это необходимое качество любого музыкального исполнителя, но только у певцов оно связано с актерским артистизмом. Как известно, свою систему подготовки К.Станиславский писал с оперного певца Ф.Шаляпина. Сейчас она успешно применяется прежде всего в драматическом театре, и только начинает свое возвращение в музыкальное театральное искусство. Цель системы Станиславского в воспитании у актеров способности произвольным образом переводить психическую деятельность в режим естественного реагирования на нереальные раздражители. Чем больше у оперного певца развиты актерское мастерство и психика, тем ярче зрители проникнутся музыкальной драматургией».

Помимо занятий у педагогов по вокалу и актерского мастерства, молодые солисты постигают главный оперный язык – итальянский, изучают вокальные традиции, сценическую пластику, развиваясь разносторонне.

«Мы не только исследуем и совершенствуем свой голосовой аппарат, но и стараемся изучить дисциплины, напрямую связанные с оперным искусством, – сказала слушательница Международной оперной академии ASTANA OPERA Эльмира Шпекбаева. – Наш педагог Анатолий Гусев – большой профессионал, который много мне дал, я в буквальном смысле чувствую происходящие в себе изменения: рост в вокальном плане, совершенствование техники, появление уверенности. Я бы очень хотела после завершения обучения в академии выступать в «Астана Опера», потому что это – театр мирового уровня, где работают высокопрофессиональные дирижеры и певцы. Ну и, конечно, было бы очень интересно выйти на заграничные сцены».

Ее коллега – Талгат Аллабиринов – обучается на курсе Франческо Медды и тоже воодушевлён возможностью получать знания, недоступные в других учебных заведениях страны.

«Я благодарен судьбе, что прошел отбор в Международную оперную академию ASTANA OPERA и обучаюсь у педагогов такого уровня. Наш маэстро разъясняет, как необходимо исполнять произведения того или иного автора, так как у каждого из них есть своя специфика, структура и динамика, – сказал исполнитель. – Моя самая главная цель – стать оперным певцом, и эта академия – огромный шаг к ее достижению».

Услышать выступления учащихся Международной оперной академии можно 29 и 30 апреля в Камерном зале им К.Байсеитовой в «Астана Опера».