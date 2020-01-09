Учащиеся начальных классов Павлодарской области начали получать школьное питание бесплатно

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Учащиеся 1-4 классов школ Павлодарской области начали получать одноразовое горячее питание бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В октябре прошлого года во время встречи с представителями попечительских советов аким Павлодарской области пообещал, что с 2020 года все начальные классы региона будут получать питание бесплатно. На эти цели из областного бюджета выделили более 1 млрд тенге. Кроме того, финансирование будет производиться из фонда всеобуча, районных бюджетов и спонсорских средств. В первый учебный день третьей четверти павлодарские журналисты посетили городскую школу №25.

«Сегодня абсолютно все школы области приступили к организации бесплатного горячего питания, - сказала исполняющая обязанности главного специалиста управления образования Павлодарской области Айнагуль Абаева. – Эта поддержка коснется всех, независимо от их социального статуса».





Как отметила Айнагуль Абаева, в первую очередь, нововведение позволит решить вопрос правильного питания детей, а уже после даст социальный эффект. Меню будет предусматривать первое, второе, хлеб и напиток, а также 5 граммов мёда. В районах 1 раз в неделю с чередованием будут подавать салат и фрукты.

«На каждого ребенка из бюджета выделяется по 300 тенге, всего в нашей школе с 1 по 4 классы обучается 842 ученика, - говорит технолог общественного питания и заведующая столовой школы №25 Бахыт Абдрахманова. – На рынке мы уже давно и, имея хороших поставщиков, имеем качественную и сертифицированную продукцию питания. В конце каждого месяца нам будут перечислять сумму, согласно выполненному объему. В свободной продаже этот комплекс составляет 450-500 тенге. Работать мы будем до конца года, и, соответственно, цены также будут на прежнем уровне».

В Павлодарской области более 40 тыс. детей будут питаться за счет средств областного бюджета, 500 детей - за счёт помощи фермерских хозяйств. Среди них - ПК «Луганск», ТОО «Победа», ТОО «Галицкое» и крестьянские хозяйства «Надежда», «Арман», «Шкурко» и «Родник», которые заинтересованы в здоровом питании детей.

«В этой школе в 1 классе учится моя единственная дочь, и я рада, что отдала её именно в эту школу, - говорит мама одной из учениц Алтын Искакова. – Раньше в неделю я ребенку давала около 2 тыс. тенге, хоть это и не было для нас проблемой, но тем не менее теперь мы можем сэкономить свой семейный бюджет. Уже сегодня, как аким и обещал, наши дети начали питаться бесплатно и полноценно. Меню здесь разнообразное и каждое из них подается в горячем виде. Поэтому от лица родителей мы выражаем благодарность Булату Бакауову».

В 2019 году в регионе реализованы 2 проекта в рамках государственно-частного партнерства, в котором задействованы 11 школ Павлодара. В рамках этого проекта предусмотрено привлечение частных инвестиций на модернизацию школьных столовых, включающее приобретение, установку нового современного оборудования и ремонт помещений столовой. В управлении образования отметили, что проект в дальнейшем планируют реализовать и в остальных школах области.





Фото Алексея Кияткина