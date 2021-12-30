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Учащиеся 1-2 курсов первой смены столичных колледжей будут учиться сегодня дистанционно
30 Декабря 2021 07:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление образования г.Нур-Султан сообщает, что 30 декабря 2021 года в связи с понижением температуры воздуха учащиеся 1-2 курсов первой смены колледжей города переходят на дистанционный формат обучения.
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Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение службы iKOMEK.
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