Учащиеся 1-2 курсов первой смены столичных колледжей будут учиться сегодня дистанционно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление образования г.Нур-Султан сообщает, что 30 декабря 2021 года в связи с понижением температуры воздуха учащиеся 1-2 курсов первой смены колледжей города переходят на дистанционный формат обучения.

Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение службы iKOMEK.