+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -23 °С
Алматы: -6 °С
USD 419.15 EUR 510.9
RUB 5.68 CNY 64.82
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Учащиеся 0-4 классов учатся дистанционно во вторую смену в Нур-Султане

14 Января 2021 11:59
Поделиться:
Учащиеся 0-4 классов учатся дистанционно во вторую смену в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Управление образования города Нур-Султан сообщает, что в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Занятия первой смены для учащихся 0-9 классов столицы переведены на дистанционный формат
Из-за мороза отменили занятия в школах Акмолинской области Женщина упала в колодец в Нур-Султане Ерлан Киясов прокомментировал обучение школьников в штатном режиме в морозные дни



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Образование  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Темирбаева Жанара
Темирбаева Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив