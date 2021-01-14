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Учащиеся 0-4 классов учатся дистанционно во вторую смену в Нур-Султане
14 Января 2021 11:59
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Управление образования города Нур-Султан сообщает, что в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ».
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