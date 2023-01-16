Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК

16 Января 2023, 14:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коммерческие поезда являются убыточными в Казахстане. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно проездных документов (билетов). Реализация проездных документов (билетов) осуществляются через автоматизированную систему управления пассажирскими перевозками, которая предоставляет равный доступ для оформления всеми пунктами продажи», - отметил Алихан Смаилов.

Глава Кабмина добавил, что предварительная продажа билетов на пассажирские поезда открывается за 45 суток до отправления поезда. В условиях дефицита парка пассажирского подвижного состава в период массовых перевозок (период летних/зимних отпусков и школьных каникул, предпраздничных и праздничных дней), в пиковый период существует вероятность отсутствия свободных билетов. В этой связи, с июля 2019 года реализована услуга «Лист ожидания», куда поступают возвращенные билеты за 7 дней до отправления поезда, факультативные вагоны за 5 суток до отправления поезда, а также неиспользованные броневые места.

По территории Казахстана для организации перевозки пассажиров курсируют поезда по 101 маршруту, из них по 5 маршрутам курсируют коммерческие поезда, сформированные из вагонов «Тальго», организованные как экспресс-перевозка в качестве альтернативы социально значимым поездам с повышенным уровнем скорости, в том числе поезда, в указанных в обращении направлениях.

«С 1 июля 2022 года повышен тариф на 7% для всех пассажирских поездов, курсирующих по социально значимым маршрутам. Следует отметить, что коммерческие поезда не субсидируются государством и, несмотря на более высокую стоимость проезда, являются убыточными», - сообщил Алихан Смаилов.