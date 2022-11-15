Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Убытки терпят поставщики питания военнослужащим в Актобе

15 Ноября 2022, 03:00
Убытки терпят поставщики питания военнослужащим в Актобе
15 Ноября 2022, 03:00

Убытки терпят поставщики питания военнослужащим в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –На встрече с военным прокурором Актюбинского гарнизона поставщики питания в воинские части заявили об убыточности своей деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча была организована палатой предпринимателей по инициативе военной прокуратуры Актюбинского гарнизона.

На сегодня стоимость общевойскового продовольственного пайка составляет 1713 тенге. По поручению министра обороны и решением республиканской бюджетной комиссии принято, что стоимость пайка увеличится на 26-30% и составит 2250 тенге.

Однако ТОО «Невим» заявило, что на новый конкурс выходить не будет. Хотя на этом рынке услуг по линии Минобороны они порядка 12 лет.

«Объявили новую цену на три года. А за это время неизвестно на сколько тысяч процентов вырастет инфляция. Стоимости наших услуг не соответствует. Нам приходится искать что-то подешевле, чтобы уместиться в этот лимит. А ведь есть заработная плата работникам, уплата налогов. Сегодня мы скорее убыточный вид деятельности. А у нас есть свои поставщики - 15-20 компаний. Просим у них подешевле, отсрочки просим, чтобы вместиться в этот лимит военного «пайка», - говорит заместитель директора ТОО Невим Ибрагим Хасанов.

Предприниматели попросили урегулировать в договоре инфляцию. Чтобы в течение года Минобороны пересматривало условия с учетом инфляции, шло на дополнительное заключение договора.

Со стороны региональной палаты предпринимателей в рамках реализации проекта «Экосистема защиты бизнеса» совместно с предпринимателями будут отработаны предложения в целях предупреждения ущемления прав и интересов предпринимателей.

«Просим сформулировать конкретный перечень вопросов с путями их решения с вашей точки зрения. Нами предложения будут упорядочены и направлены в центральный аппарат НПП в целях дальнейшей проработки на уровне правительства. Также имеем возможность сконтактировать с местными производителями»,- отметила директор РПП Дана Бекбауова.

По словам военного прокурора Жандарбека Спан, вопросы и предложения могут быть направлены и в военную покуратуру.


Читайте также
64-летняя женщина погибла в ДТП в Актюбинской области
Как будут поддерживать талантливую актюбинскую молодежь
Число нуждающихся в АСП семей сокращается в Актюбинской области
Газотурбинную установку мощностью в  57 МВт запустили в Актобе
Девушка на внедорожнике наехала на LED-экран в Актобе
Акимат Актюбинской области и АО «ТНК «Казхром» заключили меморандум о реализации экологических проектов
Воду в бассейне ДЮСШ Актобе не меняют 5 лет - акимат разъяснил ситуацию
Водитель и пассажир погибли в ДТП в Актюбинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору