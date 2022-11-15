Убытки терпят поставщики питания военнослужащим в Актобе

15 Ноября 2022, 03:00

15 Ноября 2022, 03:00

Убытки терпят поставщики питания военнослужащим в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –На встрече с военным прокурором Актюбинского гарнизона поставщики питания в воинские части заявили об убыточности своей деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча была организована палатой предпринимателей по инициативе военной прокуратуры Актюбинского гарнизона.

На сегодня стоимость общевойскового продовольственного пайка составляет 1713 тенге. По поручению министра обороны и решением республиканской бюджетной комиссии принято, что стоимость пайка увеличится на 26-30% и составит 2250 тенге.

Однако ТОО «Невим» заявило, что на новый конкурс выходить не будет. Хотя на этом рынке услуг по линии Минобороны они порядка 12 лет.

«Объявили новую цену на три года. А за это время неизвестно на сколько тысяч процентов вырастет инфляция. Стоимости наших услуг не соответствует. Нам приходится искать что-то подешевле, чтобы уместиться в этот лимит. А ведь есть заработная плата работникам, уплата налогов. Сегодня мы скорее убыточный вид деятельности. А у нас есть свои поставщики - 15-20 компаний. Просим у них подешевле, отсрочки просим, чтобы вместиться в этот лимит военного «пайка», - говорит заместитель директора ТОО Невим Ибрагим Хасанов.

Предприниматели попросили урегулировать в договоре инфляцию. Чтобы в течение года Минобороны пересматривало условия с учетом инфляции, шло на дополнительное заключение договора.

Со стороны региональной палаты предпринимателей в рамках реализации проекта «Экосистема защиты бизнеса» совместно с предпринимателями будут отработаны предложения в целях предупреждения ущемления прав и интересов предпринимателей.

«Просим сформулировать конкретный перечень вопросов с путями их решения с вашей точки зрения. Нами предложения будут упорядочены и направлены в центральный аппарат НПП в целях дальнейшей проработки на уровне правительства. Также имеем возможность сконтактировать с местными производителями»,- отметила директор РПП Дана Бекбауова.

По словам военного прокурора Жандарбека Спан, вопросы и предложения могут быть направлены и в военную покуратуру.