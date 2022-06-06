Убытки национального оператора добычи газа растут ежегодно – Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством энергетики внесено в Правительство предложение по заморозке закупочных цен у недропользователей до 2024 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях стабильного обеспечения газом внутреннего рынка страны в 2014 году введен институт национального оператора, который наделен преимущественным правом государства на покупку газа, добываемого на нефтяных месторождениях. Национальный оператор НК «QazaqGaz» осуществляет оптовую реализацию товарного газа и единую диспетчеризацию распределения газа по единой системе снабжения газом, исходя из закупочных цен и тарифов на магистральную транспортировку», - сказал Болат Акчулаков на правительственном часе в Мажилисе.

По его словам, данная схема позволяет государственным органам сдерживать цену на газ, а также поддерживать стабильное газоснабжение на внутреннем рынке. Оптовая реализация газа на внутреннем рынке для национального оператора является убыточной, субсидируется и напрямую зависит от экспортных доходов.

«Например, за 2015-2021 годы национальный оператор субсидировал внутренний рынок на 587 млрд тенге. Действующие цены являются одними из самых низких в мире. В условиях развития газификации убытки национального оператора ежегодно растут с ростом потребления», - отметил глава Минэнерго.

«Министерством внесено в Правительство предложение по заморозке закупочных цен у недропользователей до 2024 года. Данная мера будет способствовать сдерживанию предельных оптовых цен на товарный газ для социально уязвимых граждан страны», - добавил Б. Акчулаков.