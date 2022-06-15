15 Июня 2022 12:43

Убытки на 3-4 млрд тенге ежегодно наносят безбилетные пассажиры автобусов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Убытки в 3-4 млрд тенге ежегодно наносят пассажиры, которые не платят за проезд в общественном транспорте в Нур-Султане. Об этом заявил председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства при столичном маслихате Владислав Сергеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из-за неоплаты за проезд в общественном транспорте пассажирами теряется около 30% поступлений в этой сфере. А это 3-4 млрд тенге в год. Мы не можем найти дополнительные средства для субсидирования общественного транспорта. Система электронных платежей в общественном транспорте должна быть открытой. Весь процесс должен быть виден», - сказал Владислав Сергеев на заседании городского маслихата.

Он предложил отдельно рассмотреть вопрос о системе оплаты общественного транспорта.

«Необходимо провести общественное обсуждение и максимально вовлечь общественность в решение вопроса. Для удобства жителей стоит рассмотреть возможность выбора посредством онлайн-голосования. Это проблема, которая из года в год остается нерешенной», - заявил Владислав Сергеев.