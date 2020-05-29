Убрать все барьеры для людей с особыми потребностями потребовал Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Создание максимально доступной среды для людей с особыми потребностями и адаптация их в обществе – эти вопросы обсуждались на совещании в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе главы региона, аким области Бердибек Сапарбаев неоднократно отмечал, что для людей с инвалидностью нужно создать максимально доступную среду, чтобы они могли беспрепятственно входить в здания, передвигаться по городу и чувствовать себя в безопасности. На прошедшем селекторном совещании глава региона выслушал представителей профильных ведомств, общественников и обсудил с ними решение актуальных вопросов.

По данным управления занятости и социальных программ акимата Жамбылской области, в 1 030 объектах социальной инфраструктуры региона проведена паспортизация на предмет соблюдения доступной среды для лиц с инвалидностью. Работы по адаптации завершены в 994 объектах. Однако из них только 240 объектов полностью адаптировано, остальные ограничились установкой пандуса и тактильной плитки. Не адаптированы для людей с ограниченными возможностями автобусные остановки, сами автобусы, тротуары и светофоры.

«Должны создаваться все условия, чтобы людям с особыми потребностями было комфортно жить в своем родном городе. Мы стремимся создать доступную, безбарьерную среду, в которой они могут свободно передвигаться по городу, ходить по магазинам, по театрам и по другим развлекательным местам, пользоваться общественным транспортом. А как это сделать, если элементарно через пешеходный переход невозможно пройти?» - возмутился аким области.

Бердибек Сапарбаев поручил акимам районов, городов и областного центра проводить работу по созданию условий для инвалидов в общественных местах и в учреждениях на должном уровне.

Выступили на совещании гражданские активисты.

Председатель ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Жамбылской области» Зайтжан Юлдашев отметил, что в их организацию обращаются люди с особыми потребностями, которые не могут получить выплаты в 15 000 тенге за комуслуги. Они жалуются, что call-центры не работают.

«Те, кому были назначены эти выплаты, обязательно получат. Вопрос с call-центрами также будет решен», - заверил аким области.

Председатель ОО «Молодежное общество инвалидов» Айгерим Даулетбаева сетует, что инвалиды не могут получать качественное образование, а инклюзивное образование нужно внедрять, начиная с детских садов. Всё это помогло бы в будущем им трудоустроиться, считает она. Также детям с инвалидностью необходимо организовать и летний отдых.

«Все ваши просьбы не останутся без внимания, будут приняты меры. Вопрос занятости людей с инвалидностью очень важен. Нужно убрать все барьеры и призвать предпринимателей оказать им содействие в трудоустройстве. Инспекция труда пусть проследит, используют ли предприятия квоты для трудоустройства инвалидов, установленные местным исполнительным органом»,- заключил аким области.

Кроме того, было поручено активнее вовлекать людей с инвалидностью в культурные и спортивные мероприятия.

По данным управления занятости и социальных программ акимата Жамбылской области, сегодня в области проживает 46 356 людей с особыми потребностями, из них 6 629 детей. В этом году социальная помощь будет оказана 9 900 инвалидам на общую сумму 1,5 млрд. тенге.