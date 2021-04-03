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    22:19, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Убрать снег и сосульки с крыш призвал ДЧС в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана в качестве мер безопасности в весенний период предупредил ответственных лиц, представителей жилых комплексов и административных зданий о необходимости очистки крыш и кровли от снега и наледи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служу столичного акимата.

    «Уважаемые представители компаний, обслуживающих жилые комплексы (ЖСК) и административные здания (бизнес-центры, ТРЦ), а также владельцы частных жилых домов! В связи с резкими изменениями погоды и таянием снега, а также в целях недопущения чрезвычайных ситуаций и травматизма департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан призывает своевременно проводить противопаводковые мероприятия на прилегающей территории, участке. Напоминаем представителям жилых комплексов и административных зданий о необходимости очистки крыш и кровли от снега, а также очистки пешеходных и тротуарных дорожек на придомовой и прилегающей территории», - говорится в сообщении ведомства.

    Согласно консультативному гидрологическому прогнозу, в первой декаде апреля в столице ожидается потепление температуры воздуха от -12 градусов мороза до +8 градусов тепла, постепенное повышение температуры. Также прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны туманы и грозы.
    Сотрудниками департамента проводится агитационно-профилактическая работа с населением. Так, на сегодня проведено 16 рейдовых мероприятий, осуществлен обход более 1500 домов с общим охватом 2000 человек, выдано более 900 рекомендаций.

    Для проведения механизированной уборки жителям индивидуальных жилых домов рекомендуется вывозить снег с придомовой территории на обочины. Эти мероприятия позволят снизить вероятность подтопления участков.
    «Уважаемые жители! Мы призываем вас соблюдать основные правила безопасности и инструкции, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций», - подчеркнули в ДЧС столицы.


    Теги:
    МЧС Астана Безопасность
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