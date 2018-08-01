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Убрать с вагонов проблемные боковые рамы предложили в КТЖ

1 Августа 2018 15:07 220
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Убрать с вагонов проблемные боковые рамы предложили в КТЖ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рациональное предложение внесла администрация АО «НК «КТЖ» касательно защищенности от схода грузовых вагонов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Согласно правил приказа министра по инвестициям и развитию «Об утверждении Правил безопасности на железнодорожном транспорте» от 26 марта 2015 года, АО «НК «ҚТЖ» внесло представление об изъятии из эксплуатации боковых рам, изготовленных в 2009 году заводом «Азовэлектросталь», - говорится в распространенной информации.

Вместе с тем, как отмечают в пресс-службе, существуют определенные барьеры для этого на законодательном уровне.

«Однако практика использования этих деталей частными операторами продолжается по настоящее время. В силу отсутствия распоряжения уполномоченного органа, АО «НК «ҚТЖ» не может   принимать какие-либо меры по запрету использования этих боковых рам частными операторами», - сообщили в компании.  

При этом, говоря о происшедшем 31 июля сходе грузовых вагонов, в пресс-службе отмечают, что весь нанесённый ущерб от схода в установленном законодательством порядке будет предъявлен виновной стороне.

Напомним, 31 июля произошел сход вагонов грузового состава (№2009 на участке Мойынты - Шыганак, перегона Кашкентениз - Жастар). В результате вынужденного затора на станции Сарышаган задержали движение пяти пассажирских поездов.

Как сообщил сегодня на брифинге и.о. вице-президента компании по безопасности Марат Шакенов, причиной схода вагонов стала именно сломавшаяся боковая рама.

 

 

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Ключевые слова: КТЖ, Происшествия, Транспорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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