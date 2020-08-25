Уборщица подала в суд на работодателя в Алматы, узнав о своей настоящей зарплате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Турксибском районном суде города Алматы рассмотрено гражданское дело по иску работника к работодателю о взыскании недоплаченной заработной платы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

По информации Турксибского районного суда города Алматы, в своем исковом заявлении, истец мотивировала, что с января 2013 года работала в ТОО «Ф» уборщицей. В августе 2019 года она узнала от бухгалтера, недавно принятой на работу, о том, что положенная ей к выдаче на руки заработная плата не соответствует той, которую выдавали. Ежемесячно она получала на руки 50 000 тенге, тогда как в ведомости была указана сумма 93 000 тенге. На ее обращение к ответчику о предоставлении информации и документов, касающейся ее работы и зарплаты ответ не получила, заявление об ее увольнении не подписали, также отказали в выдаче ее трудовой книжки.

В ходе судебного разбирательства от сторон поступило письменное заявление о заключении медиативного соглашения, по условиям которого, истец отказывается от исковых требований предъявляемые к ответчику в полном объеме, в дальнейшем не имея никаких претензий, а ответчик оплачивает истцу сумму в размере 400 000 тенге перечисляя на банковский счет, а также возвращает трудовую книжку истца в течении 3 рабочих дней со дня вступления в законную силу определение суда.

Суд утвердил соглашение в порядке медиации. Определение суда вступило в законную силу.







