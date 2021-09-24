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    Уборочная кампания подходит к завершению – Минсельхоз РК

    24 Сентября 2021, 13:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 24 сентября убрано 15,4 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 96,8 %, средняя урожайность составляет 9,6 ц/га, намолочено 14,8 млн тонн зерна, в том числе 11,6 млн тонн пшеницы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    Также собрано 616,7 тысячи тонн масличных культур, 2,9 млн тонн картофеля, овощных культур – 4,1 млн тонн, бахчевых культур – 2,6 млн тонн.

    В Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, основных зерносеющих регионах, убрано 11,5 млн га, что составляет 98,9% от их общей уборочной площади. При средней урожайности 8,8 ц/га намолочено 10 млн тонн.

    По уточненным данным, общая емкость хранения зерна в республике составляет 29,3 млн тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях 12,4 млн тонн, у сельхозпроизводителей - 16,9 млн тонн.

    Уборочная кампания 2021 года подходит к завершению, темпы уборочной кампании выше прошлогодних. Вопросы проведения уборочных работ находятся под контролем министерства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Минсельхоз Урожай Сельское хозяйство
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