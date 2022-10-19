Уборку улиц от снега в Петропавловске раскритиковал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области обсуждали зимнее содержание дорог. Глава региона Кумар Аксакалов заявил, что работа ЖКХ Петропавловска не выдерживает никакой критики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области уверен, что основная проблема в том, что никто ни за что не несет ответственности.

«Ежегодно выделяем немалые средства на благоустройство. Однако видим, как предприятия, которые занимаются вывозом и уборкой снега, не соблюдают элементарных требований по сохранению сделанного. Вывороченные бордюры, работает техника, которая вообще не должна появляться на улицах. Огромная техника выходит. Сколько поменяли работников ЖКХ – все бесполезно. Брусчатку кладут, потом заезжает техника, которая все давит. Потом опять средства выделяем. Никакой ответственности нет. Вывернул бордюр - никто ни за что не отвечает», - сказал К.Аксакалов.

Глава региона поручил акиму Петропавловска Руслану Анбаеву определить меру ответственности за порчу имущества по время уборки снега. Градоначальник заявил, что после каждой уборки вместе с местной полицейской службой будут проезжать и фиксировать подобные факты.

«В этом годя необходимо применять видеокамеры, GPS-трекеры. В городе есть 400 камер, в ближайшее время еще столько же установим. Кто и сколько снега вывозит - должно быть зафиксировано. За это и получат деньги. Обеспечьте 100% контроль. Ставьте камеры на маршруты, полигоны. Какой-то химией посыпают. Нет бы ее сначала апробировать, сразу засыпают и результат совершенно иной получают. Бестолковщина, откровенно говоря. Все по-хозяйски должно быть. Снег надо убирать, не доставляя неудобств жителям. Всегда в ночное время работали. К утру город должен быть чистым», - подчеркнул К.Аксакалов.