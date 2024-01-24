Уборку снега в Петропавловске раскритиковал Гауез Нурмухамбетов

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов назвал обоснованной критику в адрес компаний, занимающихся уборкой и вывозом снега в Петропавловске, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава региона на заседании акимата отметил, что снег в городе вывозят из рук вон плохо даже с центральных улиц. Несложно представить, что творится на окраинах.

— Справедливые нарекания в адрес подрядных организаций вызывают серьезную обеспокоенность. Откровенно говоря, предприятия не справляются со своевременной очисткой, вывозом снега с центральных улиц, не говоря уже об окраинах города. Понимаю, что осадков выпало много, больше, чем в прошлом году, но зима в разгаре. Городской акимат дает информацию, что вывезли 335 тысяч кубометров снега, это на 101 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Работу по вывозу нужно контролировать. Это, прежде всего, бюджет. Нужно проверить все снежные полигоны, провести рейдовые мероприятия. Хотя мне заявили, что там есть видеокамеры. Но контроль нужен, — сказал Г.Нурмухамбетов.

Аким области напомнил, что если снег не вывезут из микрорайонов, где преобладает частный жилой сектор, то не избежать подтоплений. Он поручил акимату города в кратчайший срок составить четкий план по уборке снега.

— Мы должны усиленно в феврале и марте поработать. К 20 числам марта весь снег из подтапливаемых микрорайонов нужно вывезти. Проводите работу с жителями, объясняйте, что нужно убрать снег из придомовых территорий. Нельзя повторить ситуации прошлого года, когда талые воды подтопили улицы Рабочего поселка, микрорайона «Береке», — подчеркнул глава региона.

На некачественную уборку улиц жители Петропавловска жалуются с начала зимы. В этом году город утопает в снегу. Между тем в феврале и марте, по прогнозам синоптиков, еще ожидаются сильные осадки. При нынешних темпах вывоза снега нет уверенности в том, что его успеют убрать с улиц города до наступления теплой погоды.