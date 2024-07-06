160 тонн мешков с грунтом вывезли с набережной реки Жайык в Атырау

В нефтяной столице продолжаются мероприятия в рамках акции «Таза Қазақстан»., передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Сегодня, 5 июля, жители, неравнодушные к чистоте природы родного края, вышли на субботник, сообщает Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Напомним, что режим ЧС в Атырауской области был объявлен 7 апреля. Весь месяц в регионе шла подготовка к предстоящим паводкам. Менее чем за 30 дней жители региона наполнили песком и уложили около 5 миллионов мешков для защиты берегов реки Жайык от подтопления.

К счастью, все населенные пункты, в том числе и город Атырау удалось уберечь от большой воды.

Сегодня в рамках республиканской акции «Таза Казахстан» защитные дамбы на набережных разбирают, а мешкотары вывозят за город.

⁃ В общей сложности в очистке набережной от мешков принимают участие 160 человек из нашего коллектива. Также задействована спецтехника — три экскаваторы, два камаза, один самосвал. Разбираем дамбы, построенные здесь 3 месяца назад, приводим набережную в порядок, — рассказал президент АО «Атырау Жарық» Мейрбек Губашев.

В рамках субботника вся набережная реки Жайык была разделена на 16 участков. За каждым был закреплен свой координатор, который отвечал за свои 1 тысячу квадратных метров. По итогам акции с набережной рабочие вывезли 160 тонн грунта. Инертный материал высыпали в песчаные карьеры, откуда он и был извлечен ранее.

⁃ В рамках акции «Таза Казахстан» мы начали убирать все мешкотары с песком с берегов реки Жайык. У нас есть свой определенный участок, закрепленный за нашей партией AMANAT. Здесь сейчас работают члены партии, общественные активисты, депутаты и молодежь. Подготовка к паводкам прошла на хорошем уровне, сейчас, когда опасность миновала, необходимо привести город в порядок, — рассказал председатель Атырауского областного филиала партии AMANAT Абдолла Идресов.

Акция «Таза Казахстан» продолжилась и в пяти районах Атырауской области. Для молодежи субботники прошли в формате квеста. Также организаторы определили победителей в номинациях «Чистый берег», «Чистое село», «Чистый двор», «Чистая улиц».