Уборка урожая завершается в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе полным ходом идут работы по уборке урожая. В этом году аграриям предстоит убрать свыше 4,5 миллионов гектар ярового сева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Сегодня в одном из зерносеющих регионов области закончили уборку урожая зерновых культур.

Несмотря на сложные условия текущего года, отсутствие осадков и высокие температуры в период вегетации зерновых культур аграрии Есильского района с площади 438,2 тыс. га, собрали 306,7 тыс. тонн зерна при средней урожайности 7,0 ц/га.

По информации управления сельского хозяйства, убранная площадь составила более 4,3 миллионов гектар, намолочено уже более 3,7 млн. тонн.

В целом, регион почти завершил сбор урожая. В ближайшие дни уборку зерновых завершат в Атбасарском, Жаркаинском и Жаксынском районах области.

К слову, Акмолинская область производит четверть выращиваемой в Казахстане пшеницы. Ежегодно акмолинская пшеница экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.