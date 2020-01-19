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Уборка снега в столице: более 1700 рабочих, свыше 1 тысячи единиц спецтехники, почти 2,5 тысячи рейсов
19 Января 2020 22:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почти 30 тыс. кубометров снега вывезли из города Нур-Султана в ночь с 18 на 19 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Instagram акимата столицы.
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«В ночь с 18 на 19 января в уборке снега были задействованы 171 дорожный рабочий и 920 единиц спецтехники, 19 января - 1751 дорожный рабочий и 1040 единиц спецтехники», - сообщили в акимате столицы.
В ночь с 18 на 19 января было вывезено 29 912 куб. м снега (2 493 рейса). Всего же за весь период было вывезено 1 947 742 куб. м снега, что равно 162 312 рейсам.
Фото: www.instagram.com/akimat_nur_sultan/
Ключевые слова: Нур-Султан, ЖКХ, Акимат, Дороги,
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