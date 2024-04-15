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    12:52, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Убийца и лица с психическими заболеваниями работали в детсадах и школах Павлодарской области

    Прокуратура
    Фото: Маскат Шагырбаев / Kazinform

    Прокурорской проверкой в Железинском районе Павлодарской области установлены факты осуществления деятельности в организациях образования лиц, совершивших тяжкие преступления, а также имеющих психические заболевания, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

    К примеру, в одном из детских садов около 5 лет работал осужденный за убийство человек.

    В нескольких образовательных учреждениях установлены работники, привлекавшиеся за избиение и побои, что прямо запрещено трудовому законодательству.

    Принятыми прокуратурой Железинского района мерами вышеуказанные лица уволены, а их руководители понесли наказание в дисциплинарном порядке.

    В целом защищены права более 500-та несовершеннолетних.

    Теги:
    Детсады Образование Прокуратура Убийство Павлодарская область Дошкольное образование школа
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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