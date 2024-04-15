Убийца и лица с психическими заболеваниями работали в детсадах и школах Павлодарской области

Прокурорской проверкой в Железинском районе Павлодарской области установлены факты осуществления деятельности в организациях образования лиц, совершивших тяжкие преступления, а также имеющих психические заболевания, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

К примеру, в одном из детских садов около 5 лет работал осужденный за убийство человек.

В нескольких образовательных учреждениях установлены работники, привлекавшиеся за избиение и побои, что прямо запрещено трудовому законодательству.

Принятыми прокуратурой Железинского района мерами вышеуказанные лица уволены, а их руководители понесли наказание в дисциплинарном порядке.

В целом защищены права более 500-та несовершеннолетних.