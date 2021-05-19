Убийством закончился конфликт двух мужчин в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Стрельбой закончился конфликт двух мужчин в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

16 мая в дежурную часть Илийского РУП поступил звонок от местных жителей. Они сообщили, что на улице Виноградной в поселке Туменбаева были слышны звуки, похожие на выстрелы. Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что в указанном месте между неизвестными произошел конфликт, который закончился стрельбой из огнестрельного оружия. В течение суток был задержан 24-летний местный житель, который после предъявления ряда доказательств причастности к происшествию признался в убийстве и указал место, куда он спрятал труп.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч. 1 УК РК «Убийство».

В ходе проверки показаний в поле у поселка сыщики обнаружили труп 31-летнего жителя города Алматы со следами насильственной смерти. Со слов подозреваемого, потерпевший приехал к нему с пистолетом с целью вымогательства. В момент драки он отобрал пистолет у нападавшего и произвел в него четыре выстрела. Свидетелями убийства были его брат и отец. Тело, вывезенное в поле на личной автомашине, закопал. Орудие преступления выбросил. Версия о принадлежности пистолета потерпевшему проверяется. Принимаются меры к его обнаружению.

Подозреваемый водворен в ИВС до решения вопроса о применении меры пресечения.