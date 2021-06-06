Убийством закончилась драка между строителями в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Драка двух строителей закончилась убийством в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«5 июня в УП Медеуского района поступило сообщение о том, что в результате драки между наемными рабочими, имевшая место в одной из квартир ЖК по Кульджинскому тракту, мужчина потерял сознание. По приезду следственно-оперативной группы было установлено, что гр. Х., 1984 г.р. вместе со своим напарником по имени Вася, находясь по вышеуказанному адресу, где они проводили строительные работы, распивали спиртные напитки. В ходе распития между ними возник конфликт, переросший в драку. В ходе драки гр.Х. нанес несколько проникающих ранений своему напарнику, личность которого устанавливается», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

«Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК», - информировал начальник Управления полиции Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев.







