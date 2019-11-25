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Убийство жителя столицы раскрыла полиция в Алматинской области

25 Ноября 2019 20:15
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Убийство жителя столицы раскрыла полиция в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области раскрыли убийство 31-летнего жителя Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Факт зарегистрирован в Талгарском районе, где в кювете на автодороге «Алатау-Туздыбастау» местные жители обнаружили тело молодого мужчины с признаками насильственной смерти. Возбудив по факту убийства уголовное производство стражи порядка организовали необходимые мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

«По подозрению в совершении убийства задержан 43-летний житель Талгарского района, приходящийся потерпевшему дальним родственником. Мужчина задержан и помещен в настоящее время под стражу в изолятор временного содержания. Что послужило поводом к убийству и все другие обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования, предусмотренного статьей 99 УК РК (убийство)», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Согласно имеющейся информации орудием преступления стали нож и металлическая труба.

«Расследование уголовного дела находится в производстве Талгарской районной полиции и поставлено на контроль областным Департаментом», - дополнили в полиции.

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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия, Силовые структуры,
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Автор:

Хасан Еспанов

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