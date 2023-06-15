Убийство женщины помог раскрыть сотрудник прокуратуры СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудник прокуратуры СКО помог раскрыть убийство женщины, совершенное с особой жестокостью в конце мая этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областной прокуратуры, труп женщины со множественными колото-резаными ранами обнаружили в одной из квартир в Петропавловске 26-го мая. Подозреваемого в убийстве установили быстро. Нужны были доказательства.

«Процессуальный прокурор Аскар Иманкулов, принимавший участие в осмотре места происшествия, изучил записи камер видеонаблюдения, установленных на подъезде квартиры погибшей и в месте работы подозреваемого. На одной из записей камеры, которая находилась в месте работы подозреваемого, было видно, как он выносит коробки в мусорные баки, расположенные на территории административного здания. Следственно-оперативная группа незамедлительно проверила баки. Обнаружили вещи подозреваемого с пятнами бурого цвета, ножи и предметы, использованные в качестве орудия убийства», - рассказали в прокуратуре.

Найденные вещи и предметы стали прямыми вещественными доказательствами причастности подозреваемого к убийству женщины.