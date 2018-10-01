Убийство выпускника в Актобе: гособвинитель запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Обладателю знака «Алтын белгі» Бекназу Кеншилику, обвиняемому в убийстве другого выпускника школы, грозит тюремный срок в 9 лет лишения свободы. Прения по делу прошли сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщалось ранее, драка между двумя выпускниками школ города Актобе закончилась убийством 11-классника СШ №19 Азата Дусупова, который скончался от ножевого ранения в больнице. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Сегодня в ходе прений государственный обвинитель Азамат Байболатов запросил для Бекзата Кеншилика срок в 9 лет.
«Мы просим признать его виновным по статье «Убийство» и назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии для несовершеннолетних среднего режима», - сказал гособвинитель.
Статья 99 «Убийство» УК РК предполагает наказание от 8 до 15 лет.
Отец А.Дусупова запросил максимальный срок наказания для обвиняемого, выразив обиду, что ему предложили деньги для решения дела мирным путем.
Оглашение приговора по делу Бекназа Кеншилика состоится завтра, 12 октября, сообщили в пресс-службе областного суда.
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