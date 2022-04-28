Убийство врача в Алматы - к уголовному делу добавили еще одну статью

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стали известны подробности дела по убийству алматинского гастроэнтеролога Юрия Шумкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее органом уголовного преследования деяния задержанного лица квалифицированы по ст.99 ч.2 п.2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан - убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга.

«В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.115 Уголовного кодекса Республики Казахстан - угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью либо уничтожением имущества поджогом, взрывом или иным общеопасным способом при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение», - говорится в сообщении городской прокуратуры.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление мотива преступления, выяснение других обстоятельств, а также обеспечения полноты. Вышеуказанные уголовные дела соединены и находятся в производстве следственно-оперативной группы следственного управления департамента полиции города Алматы.

«По уголовному делу назначен процессуальный прокурор, которым в порядке ст.197 УПК РК даны письменные указания», - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 4 апреля в Алматы из охотничьего ружья был застрелен известный гастроэнтеролог Юрий Шумков. Подозреваемого задержали сразу же на территории Алатауского района в результате введенного в городе специального плана «Перехват».