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вчера 21:32
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Убийство возле ресторана в Таразе: задержан подозреваемый
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции Тараза задержали подозреваемого в убийстве, передает МИА «Казинформ».
Напомним, ночью 30 августа в микрорайоне Акбулак, неподалеку от ресторана, был обнаружен труп 27-летнего мужчины. Направлена следственно-оперативная группа, начато досудебное расследование, установлен подозреваемый в совершении преступления - 33-летний житель города Тараза.
Отметим, что данный факт находится на контроле руководства департамента полиции Жамбылской области.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, по подозрению в совершении тяжкого преступления сотрудники полиции задержали 33-летнего подозреваемого, который скрывался от следствия в течение трех дней. По факту начато досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК «Убийство».
«В ходе предварительного следствия подозреваемый пояснил, что причиной конфликта с погибшим послужила словесная перепалка. Подозреваемый дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания города Тараза», – пояснил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Нуржан Калметов.
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