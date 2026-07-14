Убийство в Рудном: дело несовершеннолетних обвиняемых поступило в суд

Уголовное дело об убийстве 19-летнего жителя Рудного, совершенном в январе этого года, направлено в суд. На скамье подсудимых оказались несовершеннолетние обвиняемые, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации правоохранительных органов, в ходе досудебного расследования проведен весь комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств преступления.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело в отношении несовершеннолетних обвиняемых направлено для рассмотрения в специализированный межрайонный суд по уголовным делам.

В настоящее время дело находится на рассмотрении суда. Судебное разбирательство продолжается, окончательное процессуальное решение по делу пока не принято.

Напомним, 23 января в одном из подъездов многоквартирного дома в Рудном было обнаружено тело 19-летнего местного жителя с ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК («Убийство»).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых, которыми оказались несовершеннолетние.