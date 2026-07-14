KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Убийство в Рудном: дело несовершеннолетних обвиняемых поступило в суд

    Уголовное дело об убийстве 19-летнего жителя Рудного, совершенном в январе этого года, направлено в суд. На скамье подсудимых оказались несовершеннолетние обвиняемые, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Убийство в Рудном: дело несовершеннолетних обвиняемых поступило в суд
    Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

    По информации правоохранительных органов, в ходе досудебного расследования проведен весь комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств преступления.

    После утверждения обвинительного акта уголовное дело в отношении несовершеннолетних обвиняемых направлено для рассмотрения в специализированный межрайонный суд по уголовным делам.

    В настоящее время дело находится на рассмотрении суда. Судебное разбирательство продолжается, окончательное процессуальное решение по делу пока не принято.

    Напомним, 23 января в одном из подъездов многоквартирного дома в Рудном было обнаружено тело 19-летнего местного жителя с ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК («Убийство»).

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых, которыми оказались несовершеннолетние.

    Костанайская область Рудный Суды Убийство Подростковая преступность
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор