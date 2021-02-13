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    21:00, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Убийство в лесополосе Аксу: находившийся в розыске преступник задержан

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре задержали совершившего убийство в 2018 году мужчину. Задержанный в кафе города Аксу со знакомым избили местного жителя, вывезли его в лесополосу и убили – его подельник был осуждён ранее, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Десятого февраля в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Анти-Фрауд» и «Барьер» оперативниками в городе Павлодар задержан 39-летний мужчина, разыскиваемый за совершение убийства, - сообщил на брифинге начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов. - Мужчина 25 июня 2018 года, около 03.25, в одном из кафе города Аксу со своим знакомым избили местного жителя, после чего вывезли его в лесополосу вдоль автодороги Ленинский-Курчатов, где совершили его убийство».

    Один из убийц был осуждён за это преступление к 18 годам лишения свободы, добавил он.

    Чтобы избежать наказания, подозреваемый в убийстве скрылся от органов следствия и был объявлен в международный розыск.

    «Проводится досудебное расследование по статье 99 части 2 УК Республики Казахстан («Убийство» - Казинформ). Задержанный водворен в изолятор временного содержания города Павлодара», - дополнили в пресс-службе департамента.



    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
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