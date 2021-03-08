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    17:26, 08 Март 2021 | GMT +6

    Убийство в Костанае: глава полиции раскрыл подробности

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов раскрыл подробности убийства костанайца и задержание сотрудника полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в Костанае совершено преступление, к которому оказался причастен полицейский - рядовой программист. Считаю необходимым прокомментировать это дело. Между двумя одноклассниками произошел конфликт. Он развивался в чате, в котором состоит более 10 человек. Программисту начали поступать угрозы от одноклассника: «едем резать тебя, с собой биты, стволы. Готовься, даже 30 человек будет мало», «братуха, ты скажи перед группой, что заяву не накатаешь, я тебя раз на раз завалю, порежу», «делай все по-пацански, по-черному», «я тебя завалю», - это цитаты из голосовых сообщений, направленных ему», - раскрыл подробности в своём посте в Facebook Б. Аймагамбетов.

    Причина конфликта, по словам главы департамента полиции, в настоящее время выясняется следствием.

    «8 марта около 3 часов утра одноклассник, который ранее был судим, в состоянии алкогольного опьянения, подъехал на машине со знакомым домой к сотруднику. Он с угрозами стал приближаться к полицейскому, который вышел на встречу, взяв с собой зарегистрированное на его имя ружье. Необъективно оценив обстановку, услышав опять угрозы в свой адрес, тот произвел выстрел, потерпевший скончался»,- добавил Б. Аймагамбетов.

    Ход расследования глава полиции взял на личный контроль.

    Напомним, в Костанае по подозрению в убийстве задержан сотрудник полиции.


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    Культура Происшествия, ЧС Костанайская область Борьба с преступностью Главная Происшествия Правоохранительные органы
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