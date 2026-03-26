Убийство в колонии области Абай: суд вынес приговор по делу почти годовой давности

Трагедия произошла в апреле 2025 года в учреждении № 20 КУИС МВД РК.

Между двумя осуждёнными вспыхнул конфликт на почве личных и религиозных разногласий, который перерос в драку.

По материалам дела, после взаимных оскорблений потерпевший первым применил силу — ударил оппонента и повалил его на пол. Однако дальнейшие действия суд квалифицировал как умышленное убийство.

— В ответ осуждённый взял деревянную швабру и нанёс множественные удары по телу и голове потерпевшего, в том числе после того, как последний утратил возможность сопротивляться, — следует из материалов суда.

От полученных травм мужчина скончался в медпункте учреждения, не приходя в сознание.

Подсудимый вину не признал. Его защита настаивала на переквалификации дела — от превышения пределов необходимой обороны до причинения смерти по неосторожности. Однако суд эти доводы отклонил.

Как установлено, вина осуждённого подтверждена совокупностью доказательств, включая показания свидетелей и заключения экспертиз. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате тяжёлых травм, осложнившихся травматическим шоком.

— Оснований для признания состояния аффекта либо применения принудительных мер медицинского характера не выяснено. Также установлено, что оба участника конфликта состояли на специальном учёте как склонные к агрессивному поведению, — отметили в суде.

Суд учёл, что поводом для конфликта стали противоправные действия потерпевшего, и признал это смягчающим обстоятельством. Отягчающих факторов не выявлено.

В итоге осуждённый признан виновным по статье «Убийство». С учётом неотбытого срока по предыдущему приговору, ему назначено 11 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении максимальной безопасности.

Приговор вступил в законную силу.

