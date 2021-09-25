Убийство в центре Костаная: на скамье подсудимых бывший муж жертвы

КСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - По делу об убийстве женщины в Костанае начались главные разбирательства в специализированном уголовном суде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Alau.kz.

Напомним, преступление было совершено на одной из центральных улиц города, на глазах у многих свидетелей, в июне этого года. На скамье подсудимых оказался бывший муж погибшей. Представители потерпевшей стороны, родственники убитой, высказали свои предположения, на почве чего между бывшими супругами возник конфликт, который привел к трагедии.

В специализированном суде по уголовным делам Костанайской области началось главное разбирательство по делу 37-летнего жителя Костаная Азамата Молдрахметова. Мужчина слабослышащий. Такой же недуг имела и его бывшая жена, Зарина Ахмадиева. В браке они состояли с 2008 по 2016 год, родился сын, но потом семья распалась. Однако напряженные и даже конфликтные отношения между бывшими супругами сохранились. В итоге они закончились трагедией, которая произошла 16 июня этого года.

«В 18:30 Ахмадиева вышла с рабочего места, где её ждал Молдрахметов, и они вместе направились в сторону автобусной остановки «Гостиница», расположенной возле дома 158 на улице Баймагамбетова. Между Молдрахметовым и Ахмадиевой вновь возник словесный конфликт, в результате которого Молдрахметов, с целью доведения до конца своего преступного умысла, с достаточной силой нанес ножом 14 целенаправленных ударов по различным частям тела потерпевшей Ахмадиевой», — сказал гособвинитель Абзал Ташмагамбетов.

Женщина скончалась на месте. Молдрахметов нанес удар ножом в живот и себе, но его жизнь спасли врачи. Теперь ему предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства. Как на суде рассказали представители потерпевшей стороны, сестра и брат убитой женщины, Азамат и после развода не давал спокойно жить бывшей жене.

«Азамат, используя то, что он хочет общаться со своим сыном, пытался контролировать местонахождение, общение, вообще жизнь Зарины после развода. Ну, после первого раза, когда мы узнали, что он поднял на нее руку», — рассказала в суде потерпевшая Асель Шамханова.

В общении с сыном Азамату, по словам потерпевшей, ни бывшая жена, ни её родня никогда не отказывали. Однако забирая его или договариваясь о встрече, мужчина всегда спрашивал, где находится бывшая жена. Родным Зарины он также доставлял неудобства, например, сообщениями и звонками в любое время суток, визитами к ним на работу в нетрезвом состоянии.

На процессе началось изучение материалов дела, после которого будут заслушаны свидетели совершения преступления, и сам обвиняемый.