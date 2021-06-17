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    21:02, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Убийство в центре Костаная: мужчина нанёс ранение женщине и себе

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Стали известны подробности убийства, совершенного в центре Костаная сегодня, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает областное управление здравоохранения, вызов скорой был принят в 18:51. В 18:53 бригада уже была на месте.

    «По приезду обнаружена женщина 1988 года рождения, лежащей на земле лицом вниз. Сознание отсутствует, пульсация на сонной артерии отсутствовала, дыхание, сердцебиение отсутствует, - сообщили в управлении. — Мужчина 1984 года рождения нанёс ножевые ранения женщине 1988 года рождения в область шеи с повреждением артерии. Смерть до прибытия скорой».
    Также известно, что после нанесения ножевых ранений женщине, подозреваемый нанес ножевое ранение себе. С проникающим ранением брюшной полости мужчина был госпитализирован второй бригадой.

    Напомним, сегодня в центре Костаная было совершено убийство .


    Теги:
    МВД РК Костанайская область Правоохранительные органы
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