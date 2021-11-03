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Убийство в центре города: зарезавшему бывшую жену костанайцу вынесен приговор

3 Ноября 2021 19:34
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Убийство в центре города: зарезавшему бывшую жену костанайцу вынесен приговор

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области житель города Костаная М. признан виновным в умышленном убийстве своей бывшей супруги, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служу облсуда.

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«16 июня 2021 года в Костанае недалеко от автобусной остановки в ходе очередной ссоры с бывшей супругой из-за чувства ревности подсудимый М. кухонным ножом нанес ей многочисленные ранения в область грудной клетки, живота и спины, от чего последняя скончалась на месте.

Во избежание уголовной ответственности за совершенное убийство бывшей супруги, М. нанес самому себе одно ножевое ранение в область живота», - прокомментировали в суде.

Вина подсудимого в умышленном убийстве доказана показаниями потерпевших, свидетелей и заключениями проведенных по делу экспертиз.

«Таким образом, с учетом прямого требования уголовного закона, а также личности подсудимого и конкретных обстоятельств дела суд назначил М. наказание в виде 11 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

В пользу потерпевших взыскана компенсация причиненного морального вреда в размере 10 млн тенге», - подытожили в облсуде.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, в июне текущего года сообщалось о том, что в центре города убита женщина . Позже стало известно о том, что напавший на бывшую жену мужчина нанёс ножевое ранение и себе.


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#Костанайская область   #Суды   #Происшествия   #Общество  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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