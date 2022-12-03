НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Убийство Томирис Байсафы: суд оставил в силе приговор сыну экс-премьера Дагестана

3 Декабря 2022, 09:10
Убийство Томирис Байсафы: суд оставил в силе приговор сыну экс-премьера Дагестана

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Мосгорсуд признал законным приговор Муртузали Меджидову, которого приговорили к 13 годам колонии за убийство студентки МГИМО из Казахстана весной 2018 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Приговор Измайловского суда Москвы оставлен без изменения», - сказала представитель суда.

Присяжные единодушно признали Меджидова виновным в убийстве, Измайловский суд Москвы на основании вердикта назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Муртузали Меджидов - сын экс-главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова. Меджидова-младшего задержали и арестовали спустя два года после смерти девушки, предъявив обвинение в убийстве.

В апреле 2018 года под окнами здания МГИМО нашли студентку из Казахстана Томирис Байсафу. Следователи не смогли ее допросить, так как она впала в кому и спустя три недели умерла в больнице. По словам свидетелей, до трагедии в аудитории на четвертом этаже здания вуза она выясняла отношения со своим молодым человеком - Муртузали Меджидовым.

Никулинский суд Москвы 8 июня прошлого года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес Меджидову оправдательный приговор. За ним тогда осталось право на реабилитацию, его освободили в зале суда. Позже Московский городской суд удовлетворил жалобу потерпевших и гособвинения и отменил оправдательный приговор. Дело Меджидова отправили на новое рассмотрение к другому судье. По ходатайству прокуратуры рассмотрение дела было перенесено из Никулинского в Измайловский суд.


Теги:
Суды  
Новости по теме
Апелляционный суд пересмотрел дело по Малому Талдыколю
Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова обжаловала решение суда
Несовершеннолетнего участника январских событий осудили посмертно в Таразе
Читайте также
Апелляционный суд пересмотрел дело по Малому Талдыколю
Взысканные с должников деньги похищали частные судоисполнители - Генпрокуратура РК
Как происходит процедура судебного банкротства, рассказали в Минфине
К 17 годам лишения свободы приговорен акмолинец за убийство
Незаконная продажа электричества выявлена в городе Экибастузе
За хранение психотропных препаратов в Атырау мужчина получил 10 лет колонии
На вопрос об экстрадиции Мухтара Аблязова ответили в МИД РК
К 17 годам приговорили участника январских беспорядков в Кызылординской области
Новости партнеров
Популярное
1 Карагандинские специалисты коммунальной сферы выехали на помощь экибастузцам
2 Семь крупных предприятий задействовано в ликвидации ЧС в Экибастузе – Роман Скляр
3 Посольство Украины «заминировали» в Астане
4 Около 300 специалистов задействованы в восстановительных работах в Экибастузе
5 Озеро площадью в 6 га неожиданно образовалось в Атырауской области

Лента новостей