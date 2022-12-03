Убийство Томирис Байсафы: суд оставил в силе приговор сыну экс-премьера Дагестана

3 Декабря 2022, 09:10

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Мосгорсуд признал законным приговор Муртузали Меджидову, которого приговорили к 13 годам колонии за убийство студентки МГИМО из Казахстана весной 2018 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Приговор Измайловского суда Москвы оставлен без изменения», - сказала представитель суда.

Присяжные единодушно признали Меджидова виновным в убийстве, Измайловский суд Москвы на основании вердикта назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Муртузали Меджидов - сын экс-главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова. Меджидова-младшего задержали и арестовали спустя два года после смерти девушки, предъявив обвинение в убийстве.

В апреле 2018 года под окнами здания МГИМО нашли студентку из Казахстана Томирис Байсафу. Следователи не смогли ее допросить, так как она впала в кому и спустя три недели умерла в больнице. По словам свидетелей, до трагедии в аудитории на четвертом этаже здания вуза она выясняла отношения со своим молодым человеком - Муртузали Меджидовым.

Никулинский суд Москвы 8 июня прошлого года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес Меджидову оправдательный приговор. За ним тогда осталось право на реабилитацию, его освободили в зале суда. Позже Московский городской суд удовлетворил жалобу потерпевших и гособвинения и отменил оправдательный приговор. Дело Меджидова отправили на новое рассмотрение к другому судье. По ходатайству прокуратуры рассмотрение дела было перенесено из Никулинского в Измайловский суд.